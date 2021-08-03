ضحية باسم يوسف توجه رسالة لزوجته: "صورني عريانة" (فيديو)

وجهت «هدى» الضحية الجديدة لباسم يوسف، رسالة لـ«هالة» زوجة باسم يوسف، قائلة: «أنا غلطت يا هالة، عملت حاجة قذرة مع باسم، وعملها هو كمان وصورني".



