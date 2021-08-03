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ضحية باسم يوسف توجه رسالة لزوجته: "صورني عريانة" (فيديو)
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:10 ص
مصطفى ثابت
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وجهت «هدى» الضحية الجديدة لباسم يوسف، رسالة لـ«هالة» زوجة باسم يوسف، قائلة: «أنا غلطت يا هالة، عملت حاجة قذرة مع باسم، وعملها هو كمان وصورني".
وتابعت "هدى"، خلال التسريب الصوتي الذي انفرد بنشره عبر «الفجر» يمكنك مطالعة الجزء الأول من هنــا والجزء الثاني من هنـــا: "أنا شعوري دلوقتي إن اغتصبت لأن الاغتصاب معناه إقامة علاقة بدون موافقة وأنا اتصورت بدون موافقتي، أنا مكنش عندي أي رغبة، إن ده يبقى شكلي كده أمام الناس، أنا مش هتقبل إن في شرايط ليا مع الناس»، بحسب ما أكدت «هدى» في التسريب الصوتي.
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