ضحية باسم يوسف توجه رسالة لزوجته: "ليه فيديوهات إباحية" (فيديو)

فضحت فتاة تدعى «هدى» الإعلامي باسم يوسف، في واقعة مؤسفة من وقائعه غير الأخلاقية، قائلة: «باسم يوسف أرسل لي رسالة صوتية ساعة ونصف، تعب لي رأسي، بيحاول يثبت ليا إن قصة تصويره ليا أثناء علاقته الحميمة معي غير حقيقية، ولكن أنا عارفة عنه حاجات لما كنت بقول له أنا هقولها لهالة، كان بيقول لي أوعى».



