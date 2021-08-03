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ضحية باسم يوسف توجه رسالة لزوجته: "ليه فيديوهات إباحية" (فيديو)
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:13 ص
مصطفى ثابت
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فضحت فتاة تدعى «هدى» الإعلامي باسم يوسف، في واقعة مؤسفة من وقائعه غير الأخلاقية، قائلة: «باسم يوسف أرسل لي رسالة صوتية ساعة ونصف، تعب لي رأسي، بيحاول يثبت ليا إن قصة تصويره ليا أثناء علاقته الحميمة معي غير حقيقية، ولكن أنا عارفة عنه حاجات لما كنت بقول له أنا هقولها لهالة، كان بيقول لي أوعى».
وتابعت "هدى"، خلال التسريب الصوتي الذي انفرد بنشره موقع "الفجر"، ويمكنك مطالعة الجزء الأول من هنــا والجزء الثاني من هنـــا: "أنا حالتي كرب، وبقول لنفسي إزاي ليا صور، لو مش هو اللي صورني يبقى مين، باسم ليه حاجات تانية مع مذيعة مصرية غلبانة، ومصورها ومتريق عليها، ففكري معايا أنا لم أعرف إذا هيجيلك الصبر تسمعي كل الكلام ده»، وفقا لحديث الفتاة التي تدعى «هدى» في التسريب الصوتي الجديد التي حصلت «الفجر» عليه.
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