عادل حمودة: إعادة فتح القضايا المسكوت عنها في تونس (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن كل القضايا المسكوت عنها والقضايا الجنائية السابقة في تونس بدأت تُفتح من جديد.





وأشار "حمودة"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الإثنين، إلى أن هذه القضايا ربما لن تصل إلى جريمة جنائية ولكن من المؤكد أنها ستصل إلى نتيجة سياسية، منوهًا بأن تعرض الرئيس التونسي لمحاولة اغتيال ثالثة بعد قرارات 25 يوليو هذا يعني أن التنظيم السري المسلح للنهضة عاد إلى نشاطه من جديد.



