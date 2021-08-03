عادل حمودة: شعبية الإخوان في تونس تراجعت وسيحاسبون (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الموقف في تونس يؤكد أن الذين سرقوا الثورة التونسية سيحاسبون.





وأشار "حمودة"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية في كل الثورات العربية لم تشارك فيها ولكن استولوا عليها.





وأضاف رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن المشهد في تونس في صالح الرئيس قيس سعيّد، متوقعًا أنه سيكون هناك تراجعًا في شعبية جماعة الإخوان، وأن الشعب التونسي سيسترد فرصة المعيشة بشكل أفضل، وكل المجرمين سيعاقبون.



