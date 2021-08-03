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عادل حمودة: شعبية الإخوان في تونس تراجعت وسيحاسبون (فيديو)

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:22 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
هدى عبدالرازق
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الموقف في تونس يؤكد أن الذين سرقوا الثورة التونسية سيحاسبون.

وأشار "حمودة"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية في كل الثورات العربية لم تشارك فيها ولكن استولوا عليها.

وأضاف رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن المشهد في تونس في صالح الرئيس قيس سعيّد، متوقعًا أنه سيكون هناك تراجعًا في شعبية جماعة الإخوان، وأن الشعب التونسي سيسترد فرصة المعيشة بشكل أفضل، وكل المجرمين سيعاقبون.

وعن ابتزاز "الغنوشي" لأوربا بفزاعة "الهجرة غير الشرعية"، لفت إلى أن التونسين إذا أرادوا الهجرة لأسباب اقتصادية لفعلوا ذلك من قبل، وهذا لم يحدث، حيث أنهم يعيشون حالة من الأمل والتفاؤل، معقبًا: "التهديد بهذا الأمر لا يُسمن ولا يُغني من جوع".

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قيس سعيد تونس بوابة الفجر الفجر الإخوان

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