"القومي للبحوث الفلكية": القطار السريع السخنة–العلمين يقع في مسار زلزالي (فيديو)

قالت الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن القطار السريع الذي يربط السخنة بالعلمين، يقع في نطاق مسارات الزلزال، معقبًا: "مش هنقدر نمنع الزلزال، لكن ممكن نصمم المباني والمنشئات بصورة قادرة على امتصاص الزلزال"



وتابع "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، ان المعهد القومي للزلزال قام بأرسال جواب للفريق كامل الوزير وزير النقل، حول مسار قطار السريع، خاصة انه يقع في مسار زلزالي، مشددَا على ضرورة دراسة هذه الأمور بدقة بحماية الاستثمارات والأرواح

ولفت إلى ان اليابان تشهد الكثير من الزلزال، ولكن لا

تحدث الكثير من الخسائر بسبب دراسة الخطورة الزلزالية بدقة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك القدرات والامكانيات الخاصة بإمكانية تفادي الخسائر.

