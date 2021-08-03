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زياد برجي ومحمد شاكر يُشعلان ليل اسطنبول فرحاً وطَرَباً

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 04:27 ص
بوابة الفجر
بسمة عادل
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بأجواء من الحب والفرح والبهجة أحيا الفنان زياد برجي والفنان محمد شاكر واحدة من أضخم الحفلات الفنية التي أقيمت في فندق جراند جواهر اسطنبول بتنظيم من شركة سلطنة برودكشن ممثله بمحمد سلطان ، وسط حضور كبير من مختلف الجاليات العربية المقيمة في اسطنبول والقادمين اليها بهدف الراحة والاستجمام ، لتضج قاعة جراند جواهر بالتصفيق مع أول ظهور لـ " للفنان محمد شاكر الذي اطل على جمهوره على وقع موسيقى أغنية " فاكر " تبعها بأحد روائع الإعمال الغنائية للفنان فضل شاكر " حبك خيال " ، كما قدم خلال هذا الحفل الساهر باقة منوعه من الأغنيات " يا بنت السلطان " وأغنية " ضحكت الدنيا " و" أغنية " من هلا " وأغنية " خلصت القصة " بالإضافة إلى العديد من الأغنيات التي قدمها لتجد تفاعلا كبيرا .

و اطربً الفنان محمد شاكر جمهوره بهذه الليلة الاستثنائية من ليالي الفرح في اسطنبول ، ليكون بعد هذا النجاح الكبير مع ذات الشركة المنظمة للحفل بعدد من الحفلات التي سيتم الإعلان عنها قريبا ، كما سيكون هناك مجموعة من الحفلات في الولايات المتحدة الأمريكية ، ليكون صيف 2021 حافلا بالنشاط الفني خصوصا بعد الانتهاء من وضع اللمسات الفنية لإصدار إعمال غنائية جديدة سيعلن عنها لاحقا .

واختتم الحفل الفني الساهر بالفنان زياد برجي الذي قدم أغنية شاركه بها الفنان محمد شاكر ، ليُشعلان ليل اسطنبول فرحاً وطَرَباً ليكمل برنامجه الفني بتقديم أجمل الأغنيات المنوعة الذي أمتع بها الجمهور الكبير .

يشار إلى أن شركة سلطنة برودكشن ممثله بمديرها العام محمد سلطان من الشركات التي تعمل على استقطاب نجوم الوطن العربي بهدف إحياء الحفلات والمهرجانات الفنية في اسطنبول وتعتبر من الشركات الرائدة في هذا المجال .

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