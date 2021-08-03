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الموقف النهائي لنادي الزمالك بشأن التعاقد مع حسام حسن

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
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كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف نادي الزمالك من إتمام التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة السكندري، المعار إلى صفوف أهلي طرابلس الليبي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وقال سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت:" حسام حسن مهاجم نادي سموحة السكندري على رادار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، لتدعيم خط هجوم القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.


وتابع:" اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، دخلت في مفاوضات جادة مع حسام حسن، من أجل الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الحالي.


وأختتم:"المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سوف يطالب بمبلغ مالي عالي، ولكن إدارة القلعة البيضاء مازالت مستمرة في التفاوض لإنهاء الصفقة.

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