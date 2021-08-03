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تعرف على مواعيد مباريات أولى جولات الدوري الإيطالي 2021 - 2022

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت رابطة الدوري الإيطالي، عن مواعيد مباريات الموسم الجديد 2021 - 2022، والذى سوف ينطلق بداية من يوم 21 أغسطس المقبل، وينتهى فى يوم 22 مايو من عام 2022.

ويفتتح إنتر ميلان حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري الإيطالي، الموسم الجديد بمواجهة ضيفه نادي جنوى، يوم السبت 21 أغسطس المقبل فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

وفى نفس التوقيت يلعب هيلاس فيرونا مع ساسولو، ويواجه إمبولي نظيره لاتسيو، وتورينو يستضيف أتلانتا في التاسعة إلا ربع مساءً.

وتستكمل الجولة يوم الأحد 22 أغسطس، بإقامة 4 مباريات، يوفنتوس يحل ضيفا على أودينيزي فى السادسة والنصف مساء، وفى نفس التوقيت يلعب بولونيا مع ساليرنيتانا، ونابولس يستضيف فينسيا فى التاسعة إلا الربع مساء، كما يواجه روما نظيره فيورنتينا.

وتختتم منافسات الجولة الأولى يوم الاثنين بمواجهتي كالياري مع سبيزيا فى السادسة والنصف مساء، وأخيرًا سامبدوريا يستضيف ميلان فى التاسعة إلا الربع مساء.

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