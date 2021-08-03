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بإطلالة مبهجة.. هدى الأتربي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 05:22 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة الشابة هدى الإتربي، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل مع صورة هدى الإتربي، عدد كبير من متابعيها، وجاءت التعليقات فيما بين: “القمر- ما شاء الله- ربنا يحفظك”.

يذكر أن الفنانة هدى الإتربي، شاركت مؤخراً في فيلم ماما حامل الذي تقوم ببطولته مع الفنانة ليلى علوي، بيومي فؤاد، نانسي صلاح، حمدي المرغني، ومحمد سلام.

ويناقش فيلم ماما حامل، ما يمكن أن يحدث؛ حين تصبح الأم حاملا، وأبناؤها في الثلاثين من العمر، وهو موضوع مثير للاهتمام، يجذب مختلف الفئات العمرية، بطريقة كوميدية.

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