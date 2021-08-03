كريم شحاتة: البنك الأهلي يملك أفضل لاعبين في مصر.. ولكن واجه سوء حظ كبير









"البنك الاهلي يملك أفضل لاعبين في مصر" بهذه الكلمات بدأ كريم حسن شحاتة المدير الرياضي بنادي البنك الأهلي حديثه.





وقال شحاتة لبرنامج الماتش: "البنك الأهلي يملك إمكانيات كبيرة، نملك أفضل لاعبين في مصر، وتعجبت من عدم تحقيق نتائج جيدة في بداية الدوري رغم وجود اسماء كبيرة.





واردف: أمير عبد العزيز إضافة كبيرة للجهاز الفني بالبنك الأهلي وتعاهدنا على القتال في الملعب لتحقيق نتائج إيجابية.





واكد: البنك الأهلي واجه سوء حظ كبير في الكثير من المباريات





وافصح: نخوض 4 مباريات في 9 أيام وهذا أمر صعب على البنك الأهلي ورغم ذلك لن نعترض على المواعيد المحددة للمباريات المتبقية رغم صعوبة الموقف.



