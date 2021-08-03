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كريم شحاتة: البنك الأهلي يملك أفضل لاعبين في مصر.. ولكن واجه سوء حظ كبير
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:58 ص
حسام مجدي
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"البنك الاهلي يملك أفضل لاعبين في مصر" بهذه الكلمات بدأ كريم حسن شحاتة المدير الرياضي بنادي البنك الأهلي حديثه.
وقال شحاتة لبرنامج الماتش: "البنك الأهلي يملك إمكانيات كبيرة، نملك أفضل لاعبين في مصر، وتعجبت من عدم تحقيق نتائج جيدة في بداية الدوري رغم وجود اسماء كبيرة.
واردف: أمير عبد العزيز إضافة كبيرة للجهاز الفني بالبنك الأهلي وتعاهدنا على القتال في الملعب لتحقيق نتائج إيجابية.
واكد: البنك الأهلي واجه سوء حظ كبير في الكثير من المباريات
وافصح: نخوض 4 مباريات في 9 أيام وهذا أمر صعب على البنك الأهلي ورغم ذلك لن نعترض على المواعيد المحددة للمباريات المتبقية رغم صعوبة الموقف.
واتم: نأمل في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في عدد أيام الراحة بين المباريات بين الفرق المنافسة لي.
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