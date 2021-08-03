تشكيل البرازيل المتوقع ضد المكسيك في نصف نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

يواجه منتخب المكسيك نظيره البرازيل اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور نصف نهائي مسابقة أولمبياد طوكيو المقامة حاليا فى اليابان.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة على استاد كاشيما سوكر.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ٧ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة أولمبياد طوكيو فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





وجاءت تشكيلة البرازيل المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمى: سانتوس.





خط الدفاع: داني الفيس - نينو - دييجو كارلوس - أرنا.





خط الوسط: برونو غيمارايش - دوجلاس لويز - كلاودينهو - انتوني.



