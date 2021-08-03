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موعد مباراة البرازيل والمكسيك في نصف نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 12:56 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه منتخب المكسيك نظيره البرازيل اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور نصف نهائي مسابقة أولمبياد طوكيو المقامة حاليا فى اليابان. 

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة على استاد كاشيما سوكر.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ٧ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة أولمبياد طوكيو فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا. 

وكان منتخب البرازيل قد صعد لدور نصف النهائي على حساب نظيره منتخب مصر بينما أقصي منتخب المكسيك نظيره كوريا الجنوبية.

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