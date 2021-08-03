لهذا السبب.. سارة سلامة تثير جدلا واسعا على السوشيال ميديا

أثارت الفنانة سارة سلامة، الجدل بعد تداول صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بشكل مختلف تماماً عنها.





وشهدت حالة من الغموض على جمهور مواقع التواصل الاجتماعي في البداية حيث لم يعرف الكثيرون أنها سارة سلامة مؤكدين أن ملامحها قد تغيرت.





يذكر أن آخر أعمال سارة سلامة، مشاركتها في بطولة مسلسل “إسعاف يونس”، مع “محمد أنور، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج”، وآخرين، وهو من إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها

