"إما من وزارة الإسكان أو المطور".. طرق الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

تعتبر مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المصريين من محدودي ومتوسطي الدخل؛ للحصول على وحدات سكنية بشروط ميسرة وتسهيلات في فترة السداد تمتد إلى 30 عامًا بفائدة 3% متناقصة.





أسعار وحدات الإسكان ضمن مبادرة التمويل العقاري

وكشفت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن أسعار الوحدات العقارية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، موضحة أن سعر الوحدة العقارية ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل هو سعر تكلفتها، مؤكدة أن المواطن لن يتحمل تكلفة الأرض، أو المرافق.





وأشارت "عبدالحميد"، خلال تصريحات خاصة، إلى أنه سيتم طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل بمحافظة دمياط تتراوح مساحتها من 104 إلى 116 مترًا، والأسعار تتراوح من 600 ألف جنيه إلى 900 ألف جنيه حسب الموقع، على أن يدفع المواطن متوسط الدخل 15% مقدمًا ويقسط الباقي على 30 عامًا وبفائدة متناقصة 3%.





موعد طرح كراسات الشروط في مكاتب البريد

وأكدت أنهم سيطرحون وحدات سكنية لمحدودي الدخل في كافة المحافظات ضمن مبادرة التمويل العقاري، بينما أغلب وحدات متوسطي الدخل ستكون في المدن الجديدة، منوهًة بأن كراسة الشروط ستكون متاحة في مكاتب البريد اعتبارًا من الجمعة المقبلة، وستتضمن كافة الشروط وأماكن الوحدات.





وأوضحت أن أي مواطن لديه استفسار بشأن المبادرة يمكنه الاتصال على الخط الساخن 577759991188، فضلًا عن صفحة الصندوق على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، كما يتم عرض فيديوهات توضيحية على الصفحة لتوضيح الصورة للمواطن بشكل أكبر.





شروط مبادرة التمويل العقاري

أما هند فهمي، رئيس التجزئة المصرفية في بنك مصر، فأوضحت أن التمويل العقاري هو نظام تمويل يساعد المواطن العادي على شراء وحدة سكنية بنظام مبسط طويل الأجل قد يصل إلى 20 عامًا بأقساط مناسبة لدخله، لافتًة إلى أن القانون ينظم هذه العملية وطريقة السداد.





وأضافت "فهمي"، خلال تصريحاتها، أن مبادرة التمويل العقاري اتخذت نفس الطريق ولكن بتسهيلات إضافية، مشيرًة إلى أنها جعلت فترة السداد ممتدة حتى 30 عامًا؛ لإعطاء مساحة أكبر للعملاء، بالإضافة إلى أنها استهدفت محدودي ومتوسطي الدخل نظرًا لانخفاض سعر الفائدة؛ لأنها بفائدة 3% متناقصة، وتيسيرات عديدة.





وعن شروط المبادرة، أكدت أنه يجب أن يكون مصري الجنسية، وألا يتعدى الدخل الشهري 4.5 ألف جنيه للأعزب، و6 آلاف جنيه للمتزوج من فئة محدودي الدخل، وألا يتعدى الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للمتزوج من فئة متوسطي الدخل، وألا يكون استفاد من المبادرات السابقة.





هدية من الرئيس لمحدودي ومتوسطي الدخل

أسامة سعد الدين، مستشار ومدير عام تنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري بغرفة الصناعات المصرية، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي فاجئهم بمبادرة التمويل العقاري، مؤكدًا أن هذه المبادرة "هدية" من القيادة السياسية إلى محدودي ومتوسطي الدخل.





وأكد "سعد الدين"، خلال تصريحاته، أن شروط مبادرة التمويل العقاري ميسرة، بالإضافة إلى تخفيض سعر الفائدة، موضحًا أن الاستفادة من المبادرة يكون إما بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية "مبادرة الإسكان الاجتماعي"، أو عن طريق المطور العقاري ومنه يذهب إلى البنك للانتهاء من الإجراءات اللازمة.



