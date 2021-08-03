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موسيماني يحسم مصير المعارين
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 02:59 ص
أشرف عبدالناصر
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أعلن الجنوب أفريقية بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أسماء العائدين من الإعارة إلى المارد الأحمر نهاية الموسم الجاري.
وقرر موسيماني عودة كلا من عمار حمدي وأحمد عبد القادر وأحمد ياسر ريان ومحمد عبدالمنعم لتدعيم خطوط الفريق الأحمر في الموسم القادم وذالك بعد تألق الرباعي بشكل ملحوظ في دوري هذا الموسم.
ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية خلال الأيام القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.
ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمباراة وادي دجلة المقرر لها غدا الاربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب السلام .
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