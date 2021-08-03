تعرف على ترتيب هدافي منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو

أسدل الستار على منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليًا فى اليابان.





حيث تأهل كل من اليابان والبرازيل وإسبانيا والمكسيك على حساب نيوزيلندا ومصر وكوت ديفوار وكوريا الجنوبية على الترتيب.





حيث يتصدر النجم البرازيلي ريتشارليسون صدارة ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية الدور ربع النهائي، على الرغم من أنه لم يسجل أمام مصر.





وجاء ترتيب هدافي أولمبياد طوكيو 2020، كالتالى:





البرازيلى ريتشارليسون: 5 أهداف.





الفرنسي أندري جينياك :4 أهداف.





الكوري جو هوانج : 4 أهداف.





المكسيكى هنري خوسيو : 3 أهداف.





الإسباني رافائييل فيسنت : 3 أهداف.





اليابانى كوبو: 3 أهداف.





المكسيكى فرانسيسكو كوردوفا : 3 أهداف.



