Advertisements
موسيماني يطيح بنجم الأهلي في الميركاتو الصيفي
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 03:27 ص
أميرة فطيم
Advertisements
استقر النادي الأهلي على الإطاحة بأحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأعرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي عن رغبته في رحيل اللاعب النيجيري جونيور اجايي.
وكشفت العديد من التقارير الصحفية أن النادي الأهلي يخطط لبيع أجايي، من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي جديد.
يذكر أن عقد أجايي صاحب الـ 26 عاماً، سينتهي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2021، 2022.
Advertisements