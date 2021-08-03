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موسيماني يطيح بنجم الأهلي في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 03:27 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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استقر النادي الأهلي على الإطاحة بأحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأعرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي عن رغبته في رحيل اللاعب النيجيري جونيور اجايي.

وكشفت العديد من التقارير الصحفية أن النادي الأهلي يخطط لبيع أجايي، من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي جديد.

يذكر أن عقد أجايي صاحب الـ 26 عاماً، سينتهي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2021، 2022.

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