موسيماني يطيح بنجم الأهلي في الميركاتو الصيفي













استقر النادي الأهلي على الإطاحة بأحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأعرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي عن رغبته في رحيل اللاعب النيجيري جونيور اجايي.





وكشفت العديد من التقارير الصحفية أن النادي الأهلي يخطط لبيع أجايي، من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي جديد.



