تطور مفاجئ في انتقال هاري كين إلى مانشستر سيتي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي يعتبر أحد أهداف مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة مانشستر إيفننج نيوز البريطانية بأن مانشستر سيتي سيصرف النظر عن هاري كين في حالة تعاقده مع الإنجليزي جاك جريليش نجم أستون فيلا الإنجليزي.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر سيتي بات قريبا من التعاقد مع جاك جريليش مقابل 100 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى صفقة في تاريخ البريميرليج.



