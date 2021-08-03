Advertisements

تطور مفاجئ في انتقال هاري كين إلى مانشستر سيتي

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي يعتبر أحد أهداف مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة مانشستر إيفننج نيوز البريطانية بأن مانشستر سيتي سيصرف النظر عن هاري كين في حالة تعاقده مع الإنجليزي جاك جريليش نجم أستون فيلا الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر سيتي بات قريبا من التعاقد مع جاك جريليش مقابل 100 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى صفقة في تاريخ البريميرليج.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تقارير صحفية كانت قد ادعت أن كين البالغ من العمر 28 عاماً سيبلغ الأسبوع المقبل إدارة توتنهام برغبته بالانتقال إلى مانشستر سيتي في الصيف الحالي.

أخبار تهمك

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطيح بنجم الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الإفريقية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تامر حسني يعلن الصلح بين دياب ونصر محروس

منذ أقل من ساعة

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

فتاة تهدد باسم يوسف: "ما فعلته معي انتقام إباحي وهسجنك" (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يؤجل الرد على بيراميدز بشأن صفقة الأخطبوط

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء: شديد الحرارة وهناك فرص لسقوط أمطار

منذ 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:20 ص

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

عاجل.. تامر حسني يعلن الصلح بين دياب ونصر محروس

03:38 ص

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

11:54 م

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

12:42 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

12:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس