تطور مفاجئ في انتقال هاري كين إلى مانشستر سيتي

Advertisements
تطور مفاجئ في انتقال هاري كين إلى مانشستر سيتي
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 03:30 ص
ريهام عبدالمحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي يعتبر أحد أهداف مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وأفادت صحيفة مانشستر إيفننج نيوز البريطانية بأن مانشستر سيتي سيصرف النظر عن هاري كين في حالة تعاقده مع الإنجليزي جاك جريليش نجم أستون فيلا الإنجليزي.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر سيتي بات قريبا من التعاقد مع جاك جريليش مقابل 100 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى صفقة في تاريخ البريميرليج.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تقارير صحفية كانت قد ادعت أن كين البالغ من العمر 28 عاماً سيبلغ الأسبوع المقبل إدارة توتنهام برغبته بالانتقال إلى مانشستر سيتي في الصيف الحالي.
Advertisements