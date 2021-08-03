عاجل.. تامر حسني يعلن الصلح بين دياب ونصر محروس





أعلن الفنان تامر حسني، منذ قليل الصلح بين زميله المطرب دياب والمنتج نصر محروس.





وكتب تامر حسني عبر حسابه بفيسبوك: "الحمد لله ربنا قدرني أكون سبب في صلح اخويا وحبيبي دياب على أخويا الكبير المنتج اللي قدمني وقدم أجيال كتير لمصر الأستاذ نصر محروس وتم الصلح في منزله وتغاضى عن كامل الشرط الجزائي الواقع على دياب، ودي لفتة حقيقي مفيش منتج ممكن يعملها في الزمن ده".





وأضاف: "شكرًا أستاذ نصر شكراً انك كبرتلي ومردتليش طلبي ووقفت جانب دياب لإنه شاب ولسه في أول حياته كل الشكر استاذ نصر محروس".