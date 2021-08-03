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الزمالك يتصدر.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 03:57 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل استئناف مواجهات البطولة، وذلك عقب خروج منتخب مصر من أولمبياد طوكيو على يد البرازيل.

ومازال يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة.


وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:-

1- الزمالك 61 نقطة

2- الأهلي 58 نقطة

3- المصري 43 نقطة 

4- بيراميدز 41 نقطة

5- الاتحاد السكندري 41 نقطة

6- سموحة 40 نقطة

7- انبي 38 نقطة

8- طلائع الجيش 37 نقطة

9- مصر المقاصة 37 نقطة

10- الجونة 36 نقطة

11- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة

12- الاسماعيلي 32 نقطة

13- غزل المحلة 32 نقطة

14- المقاولون 29 نقطة

15- البنك الأهلي 27 نقطة

16- أسوان 25 نقطة

17- وادي دجلة 23 نقطة

18- الإنتاج الحربي 19 نقطة

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