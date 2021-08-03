Advertisements
الزمالك يتصدر.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 03:57 ص
غدير أحمد
Advertisements
يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل استئناف مواجهات البطولة، وذلك عقب خروج منتخب مصر من أولمبياد طوكيو على يد البرازيل.
ومازال يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة.
وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:-
1- الزمالك 61 نقطة
2- الأهلي 58 نقطة
3- المصري 43 نقطة
4- بيراميدز 41 نقطة
5- الاتحاد السكندري 41 نقطة
6- سموحة 40 نقطة
7- انبي 38 نقطة
8- طلائع الجيش 37 نقطة
9- مصر المقاصة 37 نقطة
10- الجونة 36 نقطة
11- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة
12- الاسماعيلي 32 نقطة
13- غزل المحلة 32 نقطة
14- المقاولون 29 نقطة
15- البنك الأهلي 27 نقطة
16- أسوان 25 نقطة
17- وادي دجلة 23 نقطة
18- الإنتاج الحربي 19 نقطة
Advertisements