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موعد مباراة إسبانيا واليابان في نصف نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 04:00 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه منتخب إسبانيا نظيره اليابان اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور نصف نهائي مسابقة أولمبياد طوكيو المقامة حاليا فى اليابان. 

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على استاد كاشيما سوكر.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ٧ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة أولمبياد طوكيو فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا. 

وكان منتخب إسبانيا قد صعد لدور نصف النهائي على حساب نظيره منتخب ساحل العاج بينما أقصي منتخب اليابان نظيره منتخب نيوزيلندا.

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