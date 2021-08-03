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عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 04:46 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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عقد يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللجنة المؤقتة لإدارة شئون القلعة البيضاء، برئاسة الكابتن حسين لبيب، من أجل طلب الراحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وطلب أوباما من مجلس الزمالك، منحه فرصة خوض تجربة الاحتراف الخارجي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووافقه مسئولو القلعة البيضاء بشكل مبدئي على رغبته في الأحتراف .

 وحرص مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، علي استطلاع رأي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في رأيه في ملف احتراف يوسف أوباما.

وجاء رد المدير الفني بالرفض القاطع لفكرة رحيل أوباما عن صفوف الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي، وترغب الإدارة في تنفيذ رغبة كارتيرون من أجل الحفاظ على استقرار الأوضاع داخل  صفوف الفريق.

ومن المتوقع أن يتم حسم الأمر بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

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