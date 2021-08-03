مانشستر سيتي يرغب في ضم هذا اللاعب

























يراقب مانشستر سيتي مدافع ليل الفرنسي، في ظل اهتمام كل من ليفربول ومانشستر يونايتد أيضا بالحصول على خدماته، وفقا لتقرير صحفي.





ولعب المدافع سفين بوتمان دورًا أساسيًا في تتويج ليل بلقب الدوري الفرنسي، في الموسم الماضي، على حساب باريس سان جيرمان، بعدما ساعد فريقه في الخروج بشباك نظيفة من 21 مباراة.





وارتبط اسم اللاعب، البالغ من العمر 21 عامًا، بالانتقال إلى العديد من أندية البريميرليج هذا الصيف، ومن بينها ليفربول ومانشستر يونايتد ووست هام ونيوكاسل.





لكن صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت مراقبة مانشستر سيتي هو الآخر للمدافع الهولندي.





ووقع بوتمان على عقد يمتد لخمس سنوات مع ليل، وذلك عقب انتقاله لصفوف الفريق الفرنسي قادمًا من أياكس، الصيف الماضي.





ويملك ليل تاريخًا في بيع اللاعبين لتحقيق مكاسب كبيرة، كما حدث مع نيكولاس بيبي الذي انتقل إلى آرسنال في 2019، مقابل 72 مليون جنيه إسترليني.



