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مفاجأة صادمة.. برشلونة يرحب ببيع نجمي الفريق

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 04:49 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ترحيب برشلونة بيع نجمي الفريق، وذلك في إطار جهود النادي للتخلص من بعض أصحاب الرواتب العالية، لتطبيق لائحة رابطة الليجا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة سيسرع عملية رحيل الثنائي ميراليم بيانيتش وصامويل أومتيتي، ولن يعقد المفاوضات مع الأندية الراغبة في ضمهما.

وبات بيانيتش قريبًا من العودة ليوفنتوس، حيث أجرى وكيله فالي رمضاني اتصالات مع مسؤولي السيدة العجوز، في الفترة الماضية، وسيلتقي مع فيديريكو تشيروبيني، المدير الرياضي للنادي، اليوم الاثنين أو غدًا، للاتفاق على الخطوط العريضة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك شرطين لعقد الصفقة، أولهما رحيل أحد لاعبي وسط البيانكونيري الحاليين، وليكن آرون رامسي، والثاني هو موافقة الدولي البوسني على تخفيض راتبه

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