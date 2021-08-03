أول رد فعل مو توتنهام تجاه هاري كين





من المرجح أن يوقع نادي توتنهام الإنجليزي غرامة مالية على مهاجم الفريق هاري كين بعدما تغيب عن فحوصات ما قبل الموسم التي أجراها الفريق صباح اليوم الاثنين.





وكان من المقرر أن يعود كين لمركز تدريب "هوتسبر واي" للخضوع لفحوص فيروس كورونا عقب فترة الراحة التي استمرت ثلاثة أسابيع عقب مشاركته مع المنتخب الإنجليزي في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".





ولكن كين لم يصل في الوقت المتفق عليه، وهو ما جعل مستقبله مع الفريق مثار شك كبير.





وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن النادي يفكر في اتخاذ إجراء تأديبي ضد نائب قائد الفريق.





ويرغب كين -28 عاما- في الرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل المنافسة على البطولات في صفوف أندية أخرى، ولكن مع تبقي ثلاثة أعوام في عقده ، لا توجد نية لدى توتنهام في الاستغناء عنه.





وألمح كين في نهاية الموسم الماضي إلى أنه يود الانضمام لفريق مانشستر سيتي، ولكن بطل الدوري الإنجليزي أشار إلى أنه غير مستعد لدفع ما يقرب من 150 مليون جنيه إسترليني (36ر208 مليون دولار) لإغراء مسئولي توتنهام بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.





كما أشارت التقارير إلى أن رغبتهم في ضم جاك جريليش لاعب أستون فيلا ستؤثر على قدرتهم في شراء كين.





وتوجه كين إلى جزر البهاما عقب خسارة المنتخب الإنجليزي لنهائي يورو، ويبدو أنه اتخذ قراره من أجل فرض رحيله على النادي.





وقال نونو إسبيريتو مدرب توتنهام الجديد، الذي تلقى تأكيدات بأن كين لن يتم بيعه خلال المباحثات حول تولي تدريب الفريق، الشهر الماضي إنه يمكن الاعتماد على كين في الموسم المقبل.



