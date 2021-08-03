Advertisements

أول رد فعل مو توتنهام تجاه هاري كين

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 05:33 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

من المرجح أن يوقع نادي توتنهام الإنجليزي غرامة مالية على مهاجم الفريق هاري كين بعدما تغيب عن فحوصات ما قبل الموسم التي أجراها الفريق صباح اليوم الاثنين.

وكان من المقرر أن يعود كين لمركز تدريب "هوتسبر واي" للخضوع لفحوص فيروس كورونا عقب فترة الراحة التي استمرت ثلاثة أسابيع عقب مشاركته مع المنتخب الإنجليزي في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

ولكن كين لم يصل في الوقت المتفق عليه، وهو ما جعل مستقبله مع الفريق مثار شك كبير.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن النادي يفكر في اتخاذ إجراء تأديبي ضد نائب قائد الفريق.

ويرغب كين -28 عاما- في الرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل المنافسة على البطولات في صفوف أندية أخرى، ولكن مع تبقي ثلاثة أعوام في عقده ، لا توجد نية لدى توتنهام في الاستغناء عنه.

وألمح كين في نهاية الموسم الماضي إلى أنه يود الانضمام لفريق مانشستر سيتي، ولكن بطل الدوري الإنجليزي أشار إلى أنه غير مستعد لدفع ما يقرب من 150 مليون جنيه إسترليني (36ر208 مليون دولار) لإغراء مسئولي توتنهام بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.

كما أشارت التقارير إلى أن رغبتهم في ضم جاك جريليش لاعب أستون فيلا ستؤثر على قدرتهم في شراء كين.

وتوجه كين إلى جزر البهاما عقب خسارة المنتخب الإنجليزي لنهائي يورو، ويبدو أنه اتخذ قراره من أجل فرض رحيله على النادي.

وقال نونو إسبيريتو مدرب توتنهام الجديد، الذي تلقى تأكيدات بأن كين لن يتم بيعه خلال المباحثات حول تولي تدريب الفريق، الشهر الماضي إنه يمكن الاعتماد على كين في الموسم المقبل.

ويعتزم دانييل ليفي رئيس النادي، الذي على الأرجح يشعر بالغضب من محاولات كين الرحيل عن الفريق، إبقاء نجمه وقال في السابق إنه سيفعل الأفضل للنادي.

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ حوالي 12 ساعة

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 14 ساعة

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة صادمة.. برشلونة يرحب ببيع نجمي الفريق

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الإفريقية

منذ حوالي 7 ساعات

ثلاثي الأهلي على أبواب التجديد

منذ ساعة الا ربع

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تامر حسني يعلن الصلح بين دياب ونصر محروس

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يصر على هذا اللاعب

منذ ساعة

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء: شديد الحرارة وهناك فرص لسقوط أمطار

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:20 ص

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

11:54 م

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

12:42 ص

عاجل.. تامر حسني يعلن الصلح بين دياب ونصر محروس

03:38 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

12:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس