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أزمة في مانشستر يونايتد بسبب بوجبا

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 06:13 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي بريطاني عن صدمة قوية في مانشستر يونايتد الإنجليزي بشأن مستقبل الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط الشياطين الحمر في الميركاتو الصيفي الجاري.

مستقبل بول بوجبا مع مانشستر يونايتد

ومن المقرر أن ينتهي عقد بوجبا في أولد ترافورد بحلول الصيف المقبل، حيث أبدى اللاعب الدولي الفرنسي بول بوجبا رغبته في الرحيل في الفترة المقبلة وخوض تجربة جديدة.

من جانبه ذكرت صحيفة "ديلي ستار"، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي سيضطر إلى دفع 15 مليون إسترليني لبوجبا، حتى لو تقرر بيعه في الميركاتو الصيفي الجاري.

وتابعت الصحيفة أن اللاعب الدولي الفرنسي بول بوجبا يعد ثاني أكثر لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد دخلًا، خلف ديفيد دي خيا، حيث يتقاضى 15 مليون إسترليني في الموسم الواحد.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن مانشستر يونايتد عرض على بوجبا، عقدًا جديدًا لمدة 3 سنوات، بقيمة 400 ألف إسترليني أسبوعيًا، إلا أن لاعب الوسط الفرنسي يفكر في خوض تجربة جديدة خارج قلعة أولد ترافورد.

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