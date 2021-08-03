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برشلونة يصدم لاعبي الفريق

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 06:43 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تجهيز خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عرض جديد من أجل إقناع اللاعبين الكبار في الفريق بتخفيض رواتبهم، لمساندة في تجديد عقد ليونيل ميسي بحسب للوائح رابطة الليجا.


ومن جانب رفض لاعبو نادي برشلونة طلبًا سابقًا، هذا الصيف، للتنازل عن 50% من رواتبهم لتجديد عقد ميسي.


ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن العرض الجديد سيتضمن حصول اللاعبين على 60% من رواتبهم، في الوقت الراهن، مع تقسيط الـ40% المتبقية على باقي المواسم".

وأضافت:"يريد لابورتا تقسيط هذه النسبة على المواسم الثلاثة المقبلة، حتى لا يواجه الفريق الكاتالوني أي عثرات مالية خلال تلك الفترة".


وتابعت:"سوف يجتمع لابورتا مع محامي اللاعبين الكبار، جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو وجوردي ألبا، خلال الأسبوع الحالي بعد العودة من معسكر الفريق في ألمانيا، من أجل مناقشة العرض".


واختتمت:"يرغب لابورتا في حسم الملف، قبل عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة مع نهاية هذا الأسبوع، من أجل تجديد عقده والمشاركة في استعدادات الفريق بشكل طبيعي".

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