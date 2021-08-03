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برشلونة يصدم لاعبي الفريق
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 06:43 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تجهيز خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عرض جديد من أجل إقناع اللاعبين الكبار في الفريق بتخفيض رواتبهم، لمساندة في تجديد عقد ليونيل ميسي بحسب للوائح رابطة الليجا.
ومن جانب رفض لاعبو نادي برشلونة طلبًا سابقًا، هذا الصيف، للتنازل عن 50% من رواتبهم لتجديد عقد ميسي.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن العرض الجديد سيتضمن حصول اللاعبين على 60% من رواتبهم، في الوقت الراهن، مع تقسيط الـ40% المتبقية على باقي المواسم".
وأضافت:"يريد لابورتا تقسيط هذه النسبة على المواسم الثلاثة المقبلة، حتى لا يواجه الفريق الكاتالوني أي عثرات مالية خلال تلك الفترة".
وتابعت:"سوف يجتمع لابورتا مع محامي اللاعبين الكبار، جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو وجوردي ألبا، خلال الأسبوع الحالي بعد العودة من معسكر الفريق في ألمانيا، من أجل مناقشة العرض".
واختتمت:"يرغب لابورتا في حسم الملف، قبل عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة مع نهاية هذا الأسبوع، من أجل تجديد عقده والمشاركة في استعدادات الفريق بشكل طبيعي".
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