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كارتيرون يصر على هذا اللاعب
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 05:03 ص
غدير أحمد
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يرغب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدعيم الجبهة اليمنى للفريق، بالتعاقد مع صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتردد اسم التونسي حمدي النقاز لاعب الترجي التونسي، بإمكانية العودة مجددًا لصفوف الفريق، لتدعيم الجبهة اليمنى، وذلك مع كثرة إصابات حازم إمام وتراجع مستوى مواطنه حمزة المثلوثي.
حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مسؤولو القلعة البيضاء لا يفكرون في عودة النقاز مجددًا خلال الفترة المقبلة.
وتابع المصدر، أن قيمة نادي الزمالك الكبيرة ومكانته تجعله يرفض فكره عودة حمدي النقاز من جديد، خاصة في ظل الشكوى المقدمة من قبل اللاعب ضد نادي الزمالك، وتمسكه بالحصول على قيمة عقده مع الفارس الأبيض.
وأشار المصدر، أن هناك بدائل عديدة أمام الجهاز الفني لنادي الزمالك، من خلال اللاعبين المتواجدين في الدوري المصري الممتاز.
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