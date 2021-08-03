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كارتيرون يصر على هذا اللاعب

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 05:03 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يرغب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدعيم الجبهة اليمنى للفريق، بالتعاقد مع صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتردد اسم التونسي حمدي النقاز لاعب الترجي التونسي، بإمكانية العودة مجددًا لصفوف الفريق، لتدعيم الجبهة اليمنى، وذلك مع كثرة إصابات حازم إمام وتراجع مستوى مواطنه حمزة المثلوثي.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مسؤولو القلعة البيضاء لا يفكرون في عودة النقاز مجددًا خلال الفترة المقبلة.

وتابع المصدر، أن قيمة نادي الزمالك الكبيرة ومكانته تجعله يرفض فكره عودة حمدي النقاز من جديد، خاصة في ظل الشكوى المقدمة من قبل اللاعب ضد نادي الزمالك، وتمسكه بالحصول على قيمة عقده مع الفارس الأبيض.

وأشار المصدر، أن هناك بدائل عديدة أمام الجهاز الفني لنادي الزمالك، من خلال اللاعبين المتواجدين في الدوري المصري الممتاز.

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