Advertisements

آخر تطورات رحيل نجم برشلونة

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 07:14 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إسبانية آخر التطورات المتعلقة بمستقبل الدنماركي مارتن برايثوايت نجم برشلونة الإسباني في الفترة المقبلة.
وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن برايثوايت يعتبر أحد اللاعبين المرشحين بقوة للرحيل عن برشلونة في الصيف الحالي خاصة بعد التعاقد مع الثنائي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والهولندي ممفيس ديباي.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة لا يمارس أي ضغط على برايثوايت من أجل الرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي ويترك القرار للنجم الدنماركي.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن العديد من الأندية الإنجليزية على رأسها ويستهام أعربت عن رغبتها في التعاقد مع برايثوايت في الوقت الذي رحب برشلونة برحيله.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برايثوايت يفضل الاستمرار مع النادي الكتالوني في الموسم الجديد، حيث يمتلك عقدًا معه ينتهي في صيف 2024.
ولفتت الصحيفة الإسبانية أن برايثوايت كان قد انضم إلى صفوف برشلونة في فبراير 2020 قادمًا من ليجانيس من أجل تعويض الإصابة الطويلة للفرنسي عثمان ديمبلي.

أخبار تهمك

الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء: شديد الحرارة وهناك فرص لسقوط أمطار

منذ حوالي 3 ساعات

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يصدم لاعبي الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي المحتملة

منذ نصف ساعة

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

خاص.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الإفريقية

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة صادمة.. برشلونة يرحب ببيع نجمي الفريق

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تامر حسني يعلن الصلح بين دياب ونصر محروس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:20 ص

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

11:54 م

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

12:42 ص

عاجل.. بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي المحتملة

06:59 ص

عاجل.. تامر حسني يعلن الصلح بين دياب ونصر محروس

03:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس