آخر تطورات رحيل نجم برشلونة





ذكرت تقارير صحفية إسبانية آخر التطورات المتعلقة بمستقبل الدنماركي مارتن برايثوايت نجم برشلونة الإسباني في الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن برايثوايت يعتبر أحد اللاعبين المرشحين بقوة للرحيل عن برشلونة في الصيف الحالي خاصة بعد التعاقد مع الثنائي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والهولندي ممفيس ديباي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة لا يمارس أي ضغط على برايثوايت من أجل الرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي ويترك القرار للنجم الدنماركي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن العديد من الأندية الإنجليزية على رأسها ويستهام أعربت عن رغبتها في التعاقد مع برايثوايت في الوقت الذي رحب برشلونة برحيله.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برايثوايت يفضل الاستمرار مع النادي الكتالوني في الموسم الجديد، حيث يمتلك عقدًا معه ينتهي في صيف 2024.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن برايثوايت كان قد انضم إلى صفوف برشلونة في فبراير 2020 قادمًا من ليجانيس من أجل تعويض الإصابة الطويلة للفرنسي عثمان ديمبلي.



