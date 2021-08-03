آخر تطورات رحيل نجم برشلونة









كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن وجود محادثات بين دافينسون سانشيز، مدافع توتنهام هوتسبير، بشأن إمكانية انتقاله إلى صفوف إشبيلية الإسباني لتعويض الرحيل المحتمل لجول كوندي.





وانضم سانشيز لصفوف توتنهام في عام 2017 مقابل 42 مليون جنيه إسترليني، ويبدو أنه في طريقه إلى إشبيلية الذي يستعد لرحيل مدافعه كوندي.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تشيلسي يقترب من ضم كوندي، بعدما عرض على إشبيلية 30 مليون إسترليني إضافة إلى المدافع كورت زوما، وهو العرض الذي رفضه الفريق الإسباني.





وتابعت الصحيفة، أنه في حال إنهاء تشيلسي صفقة كوندي، سيكثف إشبيلية من مفاوضاته لضم البديل.





وقال نيستور فيرناندو، وكيل أعمال سانشيز في هذا الشأن: "الأمر الآن شائعات، نعم تحدثت مع إشبيلية، ولكنهم يملكون حاليًا قائمة كاملة من اللاعبين".



