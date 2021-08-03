Advertisements

آخر تطورات رحيل نجم برشلونة

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 07:29 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements


كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن وجود محادثات بين دافينسون سانشيز، مدافع توتنهام هوتسبير، بشأن إمكانية انتقاله إلى صفوف إشبيلية الإسباني لتعويض الرحيل المحتمل لجول كوندي.

وانضم سانشيز لصفوف توتنهام في عام 2017 مقابل 42 مليون جنيه إسترليني، ويبدو أنه في طريقه إلى إشبيلية الذي يستعد لرحيل مدافعه كوندي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تشيلسي يقترب من ضم كوندي، بعدما عرض على إشبيلية 30 مليون إسترليني إضافة إلى المدافع كورت زوما، وهو العرض الذي رفضه الفريق الإسباني.

وتابعت الصحيفة، أنه في حال إنهاء تشيلسي صفقة كوندي، سيكثف إشبيلية من مفاوضاته لضم البديل.

وقال نيستور فيرناندو، وكيل أعمال سانشيز في هذا الشأن: "الأمر الآن شائعات، نعم تحدثت مع إشبيلية، ولكنهم يملكون حاليًا قائمة كاملة من اللاعبين".

وأتم": "في حال حدث انتقال في صفوفهم، يمكن أن تتحول تلك الشائعات إلى حقيقة، ولكن لا يوجد شيء محدد الآن، فقط محادثات".

أخبار تهمك

درجات الحرارة المحسوسة أعلى من المتوقعة.. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ 34 دقيقة

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي المحتملة

منذ ساعة

خاص.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الإفريقية

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة صادمة.. برشلونة يرحب ببيع نجمي الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تامر حسني يعلن الصلح بين دياب ونصر محروس

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات رحيل نجم برشلونة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

آخر تطورات رحيل نجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:20 ص

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

11:54 م

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

12:42 ص

عاجل.. بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي المحتملة

06:59 ص

عاجل.. تامر حسني يعلن الصلح بين دياب ونصر محروس

03:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس