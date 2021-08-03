تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة









يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام فريق وادي دجلة ضمن مباريات الجولة 22 مؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى لقاء قوي بين الفريقين يقام يوم الاربعاء.





وتقام مباراة الأهلي ووادي دجلة يوم الأربعاء فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة على ستاد السلام فى لقاء قوي بين الفريقين ويذاع على قناة أون تايم سبورتس.





وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز المباراة الماضية على حساب فريق أسوان بثلاث أهداف مقابل هدف سجلهما كل من كهربا ومحمد شريف ووالتر بواليا.



