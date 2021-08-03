تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري









استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة ضمن مباريات الفريق المؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الأهلي ووادي دجلة يوم الأربعاء فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة على ستاد السلام فى لقاء قوي بين الفريقين ويذاع على قناة أون تايم سبورتس.









تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة:-





حراسة المرمى: علي لطفي





خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمد هاني





خط الوسط: عمرو السولية، اليو ديانج، حمدي فتحي



