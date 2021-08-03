Advertisements

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 06:29 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة ضمن مباريات الفريق المؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي ووادي دجلة يوم الأربعاء فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة على ستاد السلام فى لقاء قوي بين الفريقين ويذاع على قناة أون تايم سبورتس.


تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة:- 

حراسة المرمى: علي لطفي 

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، اليو ديانج، حمدي فتحي 

خط الهجوم: كهربا، محمد شريف، حسين الشحات.

أخبار تهمك

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء: شديد الحرارة وهناك فرص لسقوط أمطار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة صادمة.. برشلونة يرحب ببيع نجمي الفريق

منذ ساعتين و 47 دقيقة

برشلونة يصدم لاعبي الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تامر حسني يعلن الصلح بين دياب ونصر محروس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي المحتملة

منذ 37 دقيقة

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الإفريقية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:20 ص

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

11:54 م

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

12:42 ص

عاجل.. بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي المحتملة

06:59 ص

عاجل.. تامر حسني يعلن الصلح بين دياب ونصر محروس

03:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس