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عاجل.. بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي المحتملة

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 06:59 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن حقيقة رغبة بيراميدز في ضم صفقة الأهلي المحتملة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن عمرو بسيونى مسئول لجنة التعاقدات بنادى بيراميدز بدأ بالفعل في المفاوضات مع سفيان رحيمى جناح المنتخب المغربى ونادى الرجاء البيضاوى للتعاقد معه ليكون بديلا قويا حال خروج رمضان صبحى من قائمة بيراميدز فى فترة الإنتقالات القادمة للإحتراف .

ويعد سفيان رحيمى جناح الرجاء المغربى ومنتخب أسود الأطلسى الصفقة القوية التى يرغب مسئولو النادى الأهلى المصرى فى إبرامها منذ فترة، حيث دخل مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء فى جولات من المفاوضات مع وكيل اللاعب المغربى من أجل إقناعه بإرتداء الفانلة الحمراء بداية الموسم المقبل .

وتلقى مسئولو الأهلى صدمة كبيرة فى ظل رفض مسئولي الرجاء المغربى الإستغناء عن سفيان رحيمى بأقل من 5 ملايين دولار ، فى الوقت الذى توقف فيه عرض الأهلى عند 3 ملايين دولار فقط.

ويسعى مسئولو بيراميدز لتقديم عرضا قويا لنظرائهم فى الرجاء المغربى للحصول على خدمات سفيان رحيمى صفقة الأهلى المنتظرة فى فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة فى ظل الرغبة الجامحة لدى إدارة النادى لتدعيم صفوف الفريق باللاعبين المتميزين للمنافسة على حصد اللقب الأول فى الموسم المقبل بعدما فقد الفريق السماوى فرصة الحصول على البطولات هذا الموسم .

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