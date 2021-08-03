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شريف أولًا.. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 07:29 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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قبل عودته.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

غدير أحمد


يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل استئناف مواجهات البطولة، وذلك عقب خروج منتخب مصر من أولمبياد طوكيو على يد البرازيل.

ومازال يتصدر محمد شريف مهاجم الأهلي ترتيب هدافي بطولة الدوري الممتاز برصيد 16 هدفا، بينما يحتل أحمد ياسر ريان المركز الثاني برصيد 15 هدفا.



وإليكم ترتيب هدافي بطولة الدوري الممتاز كالآتي:-

1- محمد شريف (الأهلي) 16 هدف

2- احمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا) 15 هدف

3- أشرف بنشرقي (الزمالك) 12 هدف

4- عمر كمال (المصري) 11 هدف

5- أحمد سمير (طلائع الجيش) 11 هدف

6- مصطفى فتحي (سموحة) 10 أهداف

7- رامي صبري (إنبي) 10 أهداف
8- عمرو جمال (طلائع الجيش) 10 أهداف

9- أحمد علي (البنك الأهلي) 9 أهداف

10- باسم مرسي (المقاصة) 9 أهداف

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