والد "كيشو" بعد تأهله لنصف نهائي المصارعة الرومانية: "إن شاء الله يجيب الذهبية"

عبر إبراهيم السيد، والد المصارع محمد إبراهيم الشهير بـ"كيشو"، عن سعادته لبلوغ ابنه نصف نهائي المصارعة الرومانية وزن 67 كجم بأولمبياد طوكيو 2020، ليضرب موعدًا مع الأوكراني بارفيز ناسيبوف.





وقال "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن كيشو يحرص على إهداء ميدالية لمصر وأمله أن تكون ذهبية، وتشجيع المصريين ليه هو فخر كبير، وأنا واثق في قدراته على الوصول لنصف النهائي".





وأضاف، أن آخر مكالمة جمعته مع "كيشو" كانت في ساعات الفجر، وكان متفائلًا بانتصاره، قائلًا: "إن شاء الله هياخد الذهبية"، مشيرًا إلى أن أسرته حرصت اليوم على اللقاء ومشاهدة المباراتين، وسيطرت حالة من السعادة العارمة عقب انتصاره ووصوله لنصف النهائي.





يشار إلى أن المصارع محمد إبراهيم كيشو هو مواليد منطقة عبدالقادر بالإسكندرية، وهو مصدر فخر لأهالي المنطقة الذين يحرصون على التواجد أمام شاشات التليفزيون لمتابعة مبارياته وتشجيعه.



