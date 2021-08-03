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"كان بيلعب".. التحقيقات: لا شبهة جنائية في غرق طفل بترعة أطفيح

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 07:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، أنه لا شبهة جنائية في واقعة غرق طفل عمره 5 سنوات بترعة في أطفيح بمحافظة الجيزة.

وأوضحت التحقيقات أن الطفل كان يلهو، واختفى لعدة ساعات ثم عثروا على جثته غريقًا في الترعة.

تباشر النياية العامة في جنوب الجيزة، التحقيق في غرق طفل، في ترعة أطفيح، يبلغ من العمر خمس سنوات، كما طلبت تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة.

كانت الأجهزة الامنية تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان طفل يبلغ من العمر خمس سنوات بعد غرقه في ترعة أطفيح.

وتبين أن الطفل عمره ٥ سنوات وكان يلهو في الترعة، فجرفه التيار وغرق، وتحرر بذلك محضر واخطرت النيابة للتحقيق.

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الكلمات المفتاحية

غرق طفل حوادث الجيزة الجيزة أطفيح

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