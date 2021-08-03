اصطدم بسيارة ملاكي.. النيابة تباشر التحقيق في مصرع شاب بحادث مروري بأبوالنمرس

باشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مصرع شاب في حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي بمنطقة أبوالنمرس في الجيزة.





كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بوقوع حادث اصطدام دراجة بخارية يقودها شابين، مع سيارة ملاكي، أمام إحدى قرى مركز أبو النمرس.



