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اصطدم بسيارة ملاكي.. النيابة تباشر التحقيق في مصرع شاب بحادث مروري بأبوالنمرس

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 07:48 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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باشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مصرع شاب في حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي بمنطقة أبوالنمرس في الجيزة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بوقوع حادث اصطدام دراجة بخارية يقودها شابين، مع سيارة ملاكي، أمام إحدى قرى مركز أبو النمرس.

بالفحص تبين إصابة الشابين، وتم نقلهما إلى المستشفى ولكن بعد يومين تدهورت الحالة الصحية لأحدهما، وفارق الحياة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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