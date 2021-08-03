النيابة تنتدب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مصنع البلاستيك بأكتوبر

أمرت نيابة 6 أكتوبر بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة وفحص آثار حريق اندلع داخل مصنع بلاستيك في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، لكتابة تقرير واف حول ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.





كما طلبت النيابة بسرعة الحصول على تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.





كان حريق اندلع داخل مصنع بلاستيك فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر،



