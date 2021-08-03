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النيابة تنتدب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مصنع البلاستيك بأكتوبر

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 07:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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أمرت نيابة 6 أكتوبر بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة وفحص آثار حريق اندلع داخل مصنع بلاستيك في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، لكتابة تقرير واف حول ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.

كما طلبت النيابة بسرعة الحصول على تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كان حريق اندلع داخل مصنع بلاستيك فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر،

انتقلت سيارات إطفاء إلى المكان للسيطرة على الحريق، حيث تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق مخلفات داخل أرض فضاء تابعة لمصنع بلاستيكات بالمنطقة الصناعية الثانية التابعة لمدينة 6 أكتوبر بعدما انتقلت سيارات الإطفاء وتمت عمليات السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمجاورات.

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مصنع باكتوبر مدينه اكتوبر تحريات الامن

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