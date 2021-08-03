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أول تعليق من عبد الرحمن مجدي بعد اتهامه بالتحرش

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 08:19 ص
عبد الرحمن مجدي
عبد الرحمن مجدي
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وجه عبد الرحمن مجدي جناح النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الاوليمبي بيانًا صحفيًا ردًا على تحويله للتحقيق و إيقافه من جانب اتحاد الكرة المصري. 

وقال عبد الرحمن في بيانه: أتقدم لحضراتكم جميعا بكل الشكر والتقدير للمشاعر الصادقه والتي أحاطتني وغمرتني منذ صدور بيان اتحاد الكره واشكر الجميع علي الثقه بي.

وأضاف: أؤكد للجميع أن ماحدث بمقر أقامه المنتخب باليابان لايعدو ان يكون تصرفا تم فهمه خطأ لاختلاف الثقافه واللغة وتفهمت جميع الأطراف هذا ولم يتم إدانة ابنكم بأي اتهام.

وزاد: شكري لكل من تفهم هذا بالبعثه وعلي رأسهم المهندس أحمد مجاهد والذي كان معي لحظه بلحظه وكان مدافعا عني إلى أن انتهي الموقف تماما.

وتابع: أؤكد علي احترامي لاتحاد الكره وأستعجل التحقيق معي حتي يتم توضيح كل ماحدث من خلال نتيجة التحقيق.

وأردف، اطلب من جمهوري العظيم إغلاق الحديث حول هذا الموضوع حتي لايؤثر علي فريقنا في مبارياته القادمه.

واستكمل نجم الدراويش حديثة قائلا: شكري وتقديري لكل  زملائي بالمنتخب الاوليمبي والجهاز الفني والاداري لوقوفهم معي وثقتهم بي كما اشكر جماهير الكره  بصفه عامه وجماهير الإسماعيلي بصفه خاصه واداره الإسماعيلي ولجنه الكره والجهاز الفني واللاعبين لثقتهم وتفهمهم لي ودعمهم المستمر، حيث لم يروا مني اي تصرف خطأ فيما مضي، وقدمت أقصي جهد للنادي وللمنتخب واقدر تماما مسئوليه تمثيل منتخبنا والإسماعيلي.

وأختتم، اؤكد للجميع انني واثق من سلامه موقفي وعدم اقتراف اي خطأ وبشهاده الجميع، وننتظر نتيجه التحقيق باتحاد الكره لان ثقتي في الله وفي نفسي تجعلني واثقا من عدم ادانتي بإذن الله.

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عبد الرحمن مجدي المنتخب الاوليمبي الاسماعيلي

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