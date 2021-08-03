خاص.. آخر تطورات ملف بن شرقي مع الزمالك وحقيقة التعاقد مع هذا اللاعب

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك آخر تطورات موقف التجديد للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة للنادي يعملوا جاهدين على ملف تجديد عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وأبرزهم المحترف المغربي أشرف بن شرقي.





وأضاف المصدر: " نطالب الجماهير بالصبر فهناك أمور أخرى أكبر من ذلك".





وأشار المصدر:" إلى أن ملف التجديد للاعبين على رأس اهتمامات لجنة التعاقدات داخل القلعة البيضاء وهو الملف الأهم داخل النادى ".





وعن ضم الزمالك محمد عبد العاطى لاعب دجلة كشف مصدر مطلع داخل نادي دجلة عن عدم وجود أي مفاوضات من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتابع: هناك بعض اللاعبين سيتم عرضهم على جميع الفرق المصرية وليس الزمالك فقط في حالة الهبوط وهذا لا نتمنى، لذلك نحن الآن نفكر في استعادة مكانة الفريق الذي يستحقها من خلال المباريات القادمة في بطولة الدوري العام.





وأتم حديثه قائلا:" تم تحذير جميع اللاعبين من الحديث مع الوكلاء والظهور على مواقع التواصل الإجتماعي، لعدم تشتيت تركيزهم".