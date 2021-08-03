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محمد صلاح يتألق في رياضة أخرى.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 08:37 ص
صلاح
صلاح
الفجر الرياضي
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تألق الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في رياضة أخرى مع الريدز بعيدا عن كرة القدم.

ونال صلاح إشادة واسعة من لاعب الوسط الشاب في ليفربول، لايتون كلاركسون، في لعبة تنس الطاولة.

ويتواجد كلاركسون في معسكر ليفربول الإعدادي للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني، يورجن كلوب، ويقال إنه أحد أفضل اللاعبين في لعبة تنس الطاولة داخل "الريدز".

وقال كلارسكون في حديثه مع الموقع الرسمي لنادي ليفربول، إنه يؤمن بقدراته على هزيمة أي لاعب في الفريق في تنس الطاولة عدا محمد صلاح، الذي وصفه بأنه في مستوى مختلف.

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