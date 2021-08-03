15 ألف إصابة جديدة و389 وفاة بكورونا في البرازيل

سجلت السلطات الصحية فى البرازيل، 15 ألفًا و143 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 389 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، ارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19" فى البلاد إلى 19 مليونا و953 ألفWا و501 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 557 ألفا و223 حالة، وفقًا لروسيا اليوم.

وجاءت البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى أعداد الإصابات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة، والثانية على بعد أمريكا والهند تسجيلا للوفيات الناجمة عن الجائحة.