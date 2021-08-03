تفاصيل جديدة بشأن أزمة نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل جديدة تخص أزمة الشاب إيلايكس موريبا لاعب برشلونة، وعدم تجديد عقده مع النادي الكتالوني.





وبحسب صحيفة سبورت، فإن المشكلة الرئيسية تتعلق بالمال، برشلونة متأكد أن اللاعب لديه عرض كبير، ويعتقد أنه من تشيلسي الذي أراد ضمه قبل أن يوقع عقده الاحترافي مع برشلونة.





وتابعت الصحيفة، أن برشلونة سيواصل محاولاته لإقناع اللاعب بالبقاء، حيث ينتهي عقده في صيف 2022، مع توقع بقرار نهائي هذا الأسبوع.





ورفض وكلاء موريبا، عرض برشلونة الأخير، حيث طلبوا راتبًا سنويًا صافيًا لا يقل عن 3 ملايين يورو، لكن البلوجرانا قدم عرضًا بمليوني يورو مع فرصة رفع الراتب تدريجيًا.





ومن المُقرر أن تستأنف المفاوضات مرة أخرى، لكن ليس لدى برشلونة، الكثير من الأمل للتوصل لاتفاق.





وأشارت الصحيفة، أن تشيلسي في وضع يسمح له بمضاعفة راتب موريبا، خاصة إذا انضم لهم مجانًا الصيف المقبل.