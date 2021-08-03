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أولمبياد طوكيو.. إسبانيا تتأهل إلى نصف نهائي كرة اليد
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 08:47 ص
الفجر الرياضي
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صعد منتخب إسبانيا لكرة اليد إلى الدور نصف النهائي بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الفوز على المنتخب السويدي في ربع النهائي بنتيجة 34/33.
وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم السويد بنتيجة 20-18 ولكن عاد المنتخب الإسباني في الشوط الثاني ليفوز بنتيجة 34/33.
وينتظر منتخب اسبانيا الفائز من مواجهة الدنمارك والنرويج لمواجهته في نصف النهائي يوم الخميس المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 7 أغسطس المقبل.
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