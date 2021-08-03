أولمبياد طوكيو.. إسبانيا تتأهل إلى نصف نهائي كرة اليد

صعد منتخب إسبانيا لكرة اليد إلى الدور نصف النهائي بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الفوز على المنتخب السويدي في ربع النهائي بنتيجة 34/33.





وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم السويد بنتيجة 20-18 ولكن عاد المنتخب الإسباني في الشوط الثاني ليفوز بنتيجة 34/33.





وينتظر منتخب اسبانيا الفائز من مواجهة الدنمارك والنرويج لمواجهته في نصف النهائي يوم الخميس المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 7 أغسطس المقبل.