Advertisements

أولمبياد طوكيو.. إسبانيا تتأهل إلى نصف نهائي كرة اليد

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 08:47 ص
اسبانيا
اسبانيا
الفجر الرياضي
Advertisements
صعد منتخب إسبانيا لكرة اليد إلى الدور نصف النهائي بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الفوز على المنتخب السويدي في ربع النهائي بنتيجة 34/33.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم السويد بنتيجة 20-18 ولكن عاد المنتخب الإسباني في الشوط الثاني ليفوز بنتيجة 34/33.

وينتظر منتخب اسبانيا الفائز من مواجهة الدنمارك والنرويج لمواجهته في نصف النهائي يوم الخميس المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 7 أغسطس المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كرة يد السويد اسبانيا

أخبار تهمك

عاجل.. تامر حسني يعلن الصلح بين دياب ونصر محروس

منذ حوالي 5 ساعات

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

آخر تطورات رحيل نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

محمد صلاح يتألق في رياضة أخرى.. تعرف على التفاصيل

منذ نصف ساعة

خاص.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الإفريقية

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من عبد الرحمن مجدي بعد اتهامه بالتحرش

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ حوالي 8 ساعات

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. آخر تطورات ملف بن شرقي مع الزمالك وحقيقة التعاقد مع هذا اللاعب

منذ 34 دقيقة

تفاصيل جديدة بشأن أزمة نجم برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي المحتملة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

مصر تسقط أمام الدنمارك في كأس العالم لكرة اليد

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

مصر تقهر تونس في عقر دارها وتتوج بلقب إفريقيا وترافق أبناء شوقي غريب للأوليمبياد

السويد تقهر فرنسا وتتأهل إلى نهائي مونديال اليد

رسمياً.. الكشف عن مجموعة منتخب مصر لكرة اليد في أولمبياد طوكيو

مواجهات نارية لمنتخبات يد مصر والبحرين في أولمبياد طوكيو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:20 ص

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

11:54 م

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

12:42 ص

خاص.. آخر تطورات ملف بن شرقي مع الزمالك وحقيقة التعاقد مع هذا اللاعب

08:32 ص

أول تعليق من عبد الرحمن مجدي بعد اتهامه بالتحرش

08:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس