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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3-8-2021 في السعودية

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 08:43 ص
بوابة الفجر
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بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 3-8-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في السعودية 
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة ). 

ويوجد رياح نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران و أجزاء من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-38 كم/ساعة. وغربية الى شمالية غربية على الجزئيين الجنوبي والاوسط بسرعة 15-45/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والاوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج على الجزئيين الجنوبي والاوسط.

و تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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