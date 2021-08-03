حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3-8-2021 في الكويت

بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 3-8-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في الكويت





قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم الثلاثاء، شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة، خلال النهار.





أما ليلًا، فيكون حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .