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أولمبياد طوكيو.. فرنسا تنهي مغامرة البحرين في كرة اليد

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 08:49 ص
بوابة الفجر
وكالات
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وضعت فرنسا حدًا لمغامرة البحرين في منافسات كرة اليد للرجال في أولمبياد طوكيو، وفازت (42-28)، لتبلغ نصف النهائي اليوم الثلاثاء.

وبدأت البحرين، التي تأهلت بصعوبة إلى دور الثمانية، بقوة وكانت تتأخر بفارق هدف واحد وبنتيجة (12-11) قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول.

لكن فرنسا، صاحبة فضية ألعاب ريو، شعرت بالخطر وفرضت سيطرتها قبل الاستراحة لتتقدم (21-14) مع الوصول إلى منتصف المباراة.

واستمر تفوق فرنسا في الشوط الثاني لتنتصر بفارق كبير، وتبلغ الدور قبل النهائي في الأولمبياد للمرة الرابعة على التوالي.

وستلعب فرنسا في قبل النهائي مع مصر، أو ألمانيا صاحبة برونزية ألعاب ريو.

وانتفضت إسبانيا وفازت (34-33) على السويد بعد نهاية مثيرة لتبلغ الدور قبل النهائي أيضًا.

وتقدمت السويد (29-25) قبل أقل من 15 دقيقة من النهاية، لكن إسبانيا سجلت 5 أهداف متتالية لتتقدم (30-29).

وفرضت إسبانيا، سيطرتها على الدقائق المتبقية، وتقدمت بفارق هدفين، قبل أن تحسم المباراة بصعوبة.

وستلعب إسبانيا في قبل النهائي مع الدنمارك، المدافعة عن اللقب، أو النرويج.

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كرة يد فرنسا البحرين

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