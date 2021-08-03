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بعد طرح "حالة إكتئاب".. الجمهور يشيد بصوت كريم صبري

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 08:54 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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حقق دويتو "حالة اكتئاب" نجاحاً كبيراً ونال صوت الراحل كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، إشادات عديدة بعد طرح الدويتو الغنائي الذي جمع بينه وبين شقيقه رامي.

وجاءت تعليقات الجمهور على صوت كريم كالتالي: "صوت كريم حزين ورفيق وإحساسه جامد ربنا يرحمه"، "ربنا يرحمه بجد صوته كان غريب وحنين أوي وحزين ربنا يرحمه" "صوته رهيب فنان بجد ربنا يرحمه".

وطرح رامي صبري أغنيته الجديدة "حالة إكتئاب" مع شقيقه الراحل كريم على يوتيوب، وكتب "صبري" عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" تزامناً مع طرح الأغنية: "هتسمعوا دويتو حالة إكتئاب اللي كلنا حضرناه في الفترة اللي فاتت بعد وفاة أخي الغالي كريم صبري، دايما كنت بقول لكريم نغني مع بعض وهو كان بيرفض لسبب إنه عاوز يغني أول أغنية من غير مساعدتي وده كان من وجهة نظره اللي مكنتش مقتنع بيها".

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