Advertisements

ارتفاع بدرجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم × 8 نقاط

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 08:51 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا تكشف من خلاله عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم بمحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس حار بكافة الانحاء، وعن تفاصيل حالة الطقي إليكم النقاط التالية:

- ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى

- طقس حار رطب على السواحل الشمالية

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد

- ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات

- حالة الطقس ليلا، يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

- وجود شبورة مائية وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

-  درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء في القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.

أخبار تهمك

تفاصيل جديدة بشأن أزمة نجم برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ يوم

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. آخر تطورات ملف بن شرقي مع الزمالك وحقيقة التعاقد مع هذا اللاعب

منذ 35 دقيقة

خاص.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الإفريقية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

آخر تطورات رحيل نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من عبد الرحمن مجدي بعد اتهامه بالتحرش

منذ أقل من ساعة

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 17 ساعة

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي المحتملة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. تامر حسني يعلن الصلح بين دياب ونصر محروس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

محمد صلاح يتألق في رياضة أخرى.. تعرف على التفاصيل

منذ نصف ساعة

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:20 ص

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

11:54 م

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

12:42 ص

خاص.. آخر تطورات ملف بن شرقي مع الزمالك وحقيقة التعاقد مع هذا اللاعب

08:32 ص

أول تعليق من عبد الرحمن مجدي بعد اتهامه بالتحرش

08:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس