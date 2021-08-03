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تعرف علي موعد حفل أحمد جمال بالمنصورة

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 08:57 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يستعد المطرب أحمد جمال، لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً بقاعة كيوبيد القوات المسلحة، بمناسبة تخرج طلاب كلية الصيدلة جامعة المنصورة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس.

ونشر أحمد جمال، بوستر الحفل بحسابه الشخصي عبر "تويتر"، وعلق عليه: " حفل تخرج كليه الصيدله جامعة المنصورة 11 اغسطس، بقاعة كيوبيد القوات المسلحة، تنظيم شركة on event...مبروك لكل الخريجين".

ومن ناحية أخرى أحيا المطرب أحمد جمال، مؤخراً حفل زفاف الفنانة هاجر أحمد، على رجل الأعمال أحمد الحداد في أحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس.

وشهد حفل الزفاف رقصة سلو، جمعت العروسين على أنغام أغنية" نشيد العاشقين" التي قدمها الفنان أحمد جمال وأيضا غنائه مع النجم تامر حسني.

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